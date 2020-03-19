台積電員工染疫 沈榮津：非產線員工 09:202020/03/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台積電員工染疫 沈榮津：非產線員工(本報系資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部長沈榮津19日在立法院經濟委員會前受訪表示，台積電的員工並不是產線員工，對於產能沒有影響，而有接觸過這名感染者的其他員工，台積電也列出30名接觸者作為居家隔離。 產業界對於防疫相當重視，人員儘量出口就改為視訊的部分，人員進出也都必須量體溫作為基本防疫。 (工商 ) #台積電 #沈榮津 #產線 #防疫 #染疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 慈濟贈千片口罩給移民署 04:102020/03/15 地方新聞 善心企業捐助70萬口罩 提升校園防疫能力 18:412020/03/15 生活 張育美 籲關注寵物防疫 04:102020/03/16 地方新聞 看到韓國瑜對高雄防疫重視 善心企業家捐70萬片口罩 10:382020/03/16 生活 保護外食族 王惠美示範提醒用餐六大衛生守則 19:192020/03/16 生活 警政署長訪竹縣防疫座談 籲謠言勿傳 17:512020/03/17 社會 德商對台灣防疫有信心 04:102020/03/18 財經要聞 防疫物資再增酒精 不當行為最高關5年 15:182020/03/18 生活 台美共同防疫 蔡英文：將提供美國每周10萬個口罩 17:232020/03/18 政治 巡守治安防疫武器少不了它 台南巡守防疫無漏洞捐謢目鏡 18:562020/03/18 社會 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 1分鐘讀財經》9000點告急！國安基金銀彈上膛 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 台積電殺超慘能接？專家驚曝半導體警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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