經濟部長沈榮津19日在立法院經濟委員會前受訪表示，台積電的員工並不是產線員工，對於產能沒有影響，而有接觸過這名感染者的其他員工，台積電也列出30名接觸者作為居家隔離。

產業界對於防疫相當重視，人員儘量出口就改為視訊的部分，人員進出也都必須量體溫作為基本防疫。

(工商 )