經濟部宣布4月電價凍漲 10月可能有調整空間 09:192020/03/19 工商 馮建棨 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 經濟部宣布４月起電價繼續凍漲。（圖／取自經濟部LINE群組） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 經濟部19日在LINE官方群組發文表示，因應國際油價下跌因素，決議上半年電價不會調漲，繼續維持在平均電價 2.6253 元/度。 經濟部18日召開電價審議會審議今年上半年電價，會中委員們因近期國際油價雖然下跌，不過燃煤價格維持平穩，未來產油國紛爭如何發展仍是未知數，長期能源價格還需要繼續觀察，因此決定電價暫不調整。 至於下半年的電價，不過經濟部也說，則會依照慣例，在 9 月電價審議會時，依照實際燃料成本再次檢討。 (工商 ) #電價 #經濟部 #凍漲 #LINE #群組 也許您會感興趣 推薦閱讀 立委爭取民營市場配售口罩 經濟部回應了 16:532020/03/15 生活 審議會18日登場 電價連四凍機率高 04:102020/03/16 財經要聞 疫情衝擊餐飲轉外送惟上架費過高 經濟部：研議相關措施 18:222020/03/16 財經 助夜市商圈度難關 經濟部擬補貼上架外送平台費 19:072020/03/16 財經 經濟部資金紓困振興貸款及利息補貼 開放申請 15:562020/03/17 財經 立委爭取民營傳統市場口罩配售 下周二開始實施 18:032020/03/17 生活 中小信保基金 推防疫千億保 15:512020/03/18 財經 「老司機群組」集體性侵判5年 崔鍾訓二審再追加1年半！ 18:562020/03/18 娛樂 行政院副院長辦公室主任遭爆上班期間在疾管署直播留言帶風向、霸凌記者 21:472020/03/18 生活 疾管署直播網 網軍肉搜謾罵記者 04:102020/03/19 社會新聞 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。