經濟部19日在LINE官方群組發文表示，因應國際油價下跌因素，決議上半年電價不會調漲，繼續維持在平均電價 2.6253 元/度。

經濟部18日召開電價審議會審議今年上半年電價，會中委員們因近期國際油價雖然下跌，不過燃煤價格維持平穩，未來產油國紛爭如何發展仍是未知數，長期能源價格還需要繼續觀察，因此決定電價暫不調整。 至於下半年的電價，不過經濟部也說，則會依照慣例，在 9 月電價審議會時，依照實際燃料成本再次檢討。

(工商 )