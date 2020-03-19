北向資金撤逃 但大量資金抄底A股ETF 09:202020/03/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 本周前3個交易日，A股大幅下跌，北向資金在上周創下單周淨流出417.95億元(人民幣，下同)的歷史紀錄後，本周前3個交易日繼續流出，合計已淨流出252.37億元。 不過，即便北向資金持續淨流出，卻有大量資金逆市抄底A股ETF，僅3月17日，A股ETF便逆市淨流入100.31億元，本周前兩個交易日合計淨流入約173.05億元。 (旺報 ) #資金 #a股 #etf #北向 #交易 也許您會感興趣 推薦閱讀 市場動盪 ETF投資首重溢價風險 04:102020/03/16 財經要聞 A股三大股指翻黑 滬指跌2.1％ 口罩股回檔 10:272020/03/17 財經 可成自救 擬買回自家股票2.5萬張 21:002020/03/17 財經 搶計量、高頻新客源 券商動起來 04:102020/03/19 財經要聞 逐筆交易遇「疫」外 沒助跌疑慮 04:102020/03/19 財經要聞 紐交所力拚維持交易大廳運作 04:102020/03/19 全球財經 中金：北向資金大逃亡 漸入尾聲 04:102020/03/19 全球財經 力挺中小企業 信保基金 推防疫千億保 04:102020/03/19 金融．稅務 疫難了 特別股抗震穩收益 04:102020/03/19 投資理財 《店頭市場》5檔股票今起預收券款 08:192020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 1分鐘讀財經》9000點告急！國安基金銀彈上膛 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 台積電殺超慘能接？專家驚曝半導體警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。