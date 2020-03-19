本周前3個交易日，A股大幅下跌，北向資金在上周創下單周淨流出417.95億元(人民幣，下同)的歷史紀錄後，本周前3個交易日繼續流出，合計已淨流出252.37億元。

不過，即便北向資金持續淨流出，卻有大量資金逆市抄底A股ETF，僅3月17日，A股ETF便逆市淨流入100.31億元，本周前兩個交易日合計淨流入約173.05億元。

(旺報 )