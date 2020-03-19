淘帝-KY 2019年全年合併營收達71.70億元(新台幣，下同)、稅後淨利為11.35億元、每股稅後盈餘(EPS)12.01元，皆分別較2018年成長5.99％、19.00％與19.38％，受惠集團致力擴大TOPBI品牌於中國童裝市場占有率，以及持續朝新零售通路布局、童裝風格朝簡歐輕時尚轉型，帶動2019年全年營收、稅後淨利皆繳出歷年新高亮麗成績，每股淨值達59.7元。

TOPBI品牌高度競爭利基，2019年TOPBI品牌門市數已超過1600間，尤其於線上銷售持續展現強勁銷售表現，2019年TOPBI品牌線上銷售占整體營收比重進一步提振至7％，隨著TOPBI品牌銷售規模放大，合宜調配線上、線下精準行銷廣告投放與費用管控，挹注2019年營業利益率提升至21.68％水準。

展望未來，公司指出，目前3月旗下共25個省份經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至3月13日訂單出貨表現，已達去年3月約三成多之水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升。

另一方面，淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，再加上，已有九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售通路，以期挹注經銷商整體庫存水位保持健康水準，且即將步入第二季夏季童裝出貨旺季，有望展現良好之備貨力道。

(旺報 )