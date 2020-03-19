大陸各地區加速復工，淘帝-KY(2929)(淘帝國際有限公司)3月旗下經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至3月13日訂單出貨已達去年3月約30%多之水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升，淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，即將步入第2季夏季童裝出貨旺季，有望展現良好備貨力道。

淘帝-KY第1季雖受新冠肺炎疫情蔓延、生產製造與物流運輸延後復工因素，使得生產、出貨天數減少影響營收表現，但3月旗下共25個省經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至3月13日訂單出貨已達去年3月約三成多之水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升；另一方面，淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，針對疫情亦提供經銷商推出買TOPBI品牌童裝贈送口罩的活動支持，成功帶動良好銷售動能，加上已有90%經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售通路，以期挹注經銷商整體庫存水位保持健康水準，即將步入第2季夏季童裝出貨旺季，有望展現良好之備貨力道。

淘帝-KY強調，觀察此次肺炎疫情對於中國童裝產業之影響，加速童裝品牌業者大者恆大之局面，有一定規模之品牌業者具有良好市場風險抵禦能力，而其他中小型業者面臨市場經營風險而將陸續退出市場，憑藉集團積極拓展新零售通路布局、採取TOPBI、Mini Topbi雙品牌差異化銷售區隔策略，有機會搶進更多的市場份額，看準中國網紅直播新電商銷售型態崛起趨勢，淘帝-KY已經啟動自家網紅培育計畫，期望透過網路紅人的互動分享耕耘年輕消費群體並進而發揮粉絲經濟效益，藉由提高忠實粉絲的品牌認同感，從而達到消費購物轉換且帶動回購率提升，有望未來營運帶來正面的挹注。

受惠集團近年透過強化TOPBI品牌於線下、線上通路行銷推廣，門市與童裝研發風格轉型並結合彈性生產供應，縮短產品研發上市銷售之時間以搶灘當季潮流消費商機，在中國童裝市場龐大商機打造TOPBI品牌高度競爭利基，除2019年TOPBI品牌門市數已超過1600間，在新零售虛實通路布局下，淘帝-KY於線上銷售持續展現強勁銷售表現，2019年TOPBI品牌線上銷售較2018年成長89.86%，占整體營收比重進一步提振至7%，隨著TOPBI品牌銷售規模放大，合宜調配線上、線下精準行銷廣告投放與費用管控，挹注2019年營業利益率提升至21.68%。

淘帝-KY 2019年合併營收達71.7億元，較2018年成長5.99%，稅後盈餘為11.35億元，年成長19%，每股盈餘達12.01元，年成長19.38%，受惠集團致力擴大TOPBI品牌於中國童裝市場占有率，以及持續朝新零售通路布局、童裝風格朝簡歐輕時尚轉型，帶動2019年全年營收、稅後淨利皆繳出歷年新高之亮麗成績，每股淨值達59.7元。

(時報資訊)