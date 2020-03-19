距例行貨幣政策會議後不到一周時間，歐洲央行（ECB）在周三晚間臨時召開緊急會議，並於會後宣布推出規模達7,500億歐元的資產收購計畫，以緩解新冠肺炎疫情大流行對經濟造成的衝擊。

根據這個名為「大流行病緊急資產收購計畫」（Pandemic Emergency Purchase Programme）的振興經濟方案，歐洲央行將投入投入7500億歐元（8190億美元）收購各種符合規定的政府與民間有價證券，直到至少2020年底。歐洲央行總裁拉加德表示，這個特殊的措施顯示央行將動用一切工具支持歐元區經濟的決心。

受此激勵，隔夜美股期貨反彈走高，亦為亞洲主要股市帶來些許提振，日經225指數與東證一部指數一度勁揚逾2%，南韓Kospi指數開漲2.19%，但由於剛剛公布的國內新冠肺炎新增確診病例突然暴增152人，重回3位數增長，受此打擊，目前韓股急轉直下，重挫近4%。

(時報資訊)