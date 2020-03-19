美元指數強勢破百，19日人民幣中間價報7.0522，下調194點，至2019年10月31日以來最低。上一交易日中間價報7.0328，在岸人民幣上一交易日收報7.0260。

18日美市盤中，美元指數強勢上揚，一舉突破101關口，為2017年4月11日以來首次

(旺報 )