美元指數破百 人民幣中間價下調194點至7.0522 09:312020/03/19 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美元指數強勢破百，19日人民幣中間價報7.0522，下調194點，至2019年10月31日以來最低。上一交易日中間價報7.0328，在岸人民幣上一交易日收報7.0260。 18日美市盤中，美元指數強勢上揚，一舉突破101關口，為2017年4月11日以來首次 (旺報 ) #指數 #美元 #交易 #人民幣 #2017 也許您會感興趣 推薦閱讀 2月人民幣存款餘額 創6年新低 17:132020/03/16 財經 《金融》2月OBU和DBU人民幣存款餘額2519.31億元，創6年新低 17:392020/03/16 財經 美突降息4碼 人幣價值凸顯 04:092020/03/17 焦點新聞 陸8個月來首次增持美債 16:202020/03/17 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… 18:252020/03/17 財經 紐約證交所 力拚維持交易大廳運作 19:402020/03/18 財經 搶計量、高頻新客源 券商動起來 04:102020/03/19 財經要聞 逐筆交易遇「疫」外 沒助跌疑慮 04:102020/03/19 財經要聞 紐交所力拚維持交易大廳運作 04:102020/03/19 全球財經 《店頭市場》5檔股票今起預收券款 08:192020/03/19 財經 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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