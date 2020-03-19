大陸江蘇省市場監管局、省發改委等部門，周二（17日）約談省內25間熔噴不織布生產企業，市監局副局長陳琪宏稱，截至2月底，當局共對99間防控物資生產企業開展價格專項檢查，其中2間企業涉嫌哄抬價格，若構成犯罪將移交公安機關依法追究刑事責任。

據港媒報導，陳琪宏表示，受查的99間防控物資生產企業，包括71間口罩生產企業、19間口罩生產原材料企業及9間口罩生產設備企業。根據前期檢查情況，當局於本月4日至12日重點檢查11間熔噴不織布生產企業，其中張家港駿馬無紡布有限公司、江蘇麗洋新材料股份有限公司涉嫌哄抬價格。

針對熔噴不織布的價格問題，他要求相關企業在疫情防控期間加強價格行為自律、自覺守法誠信經營，嚴格落實疫情防控特殊時期的價格政策，不得利用疫情哄抬價格、囤積居奇，擾亂市場秩序。對於帶頭漲價、串通漲價、變相漲價，投訴舉報較多，引起群眾不滿、社會影響惡劣的企業，市場監管部門將重點從嚴查處。

(中時 )