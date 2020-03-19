陸A股開盤滬指跌0.34％ 酒店餐飲等領漲 09:362020/03/19 旺報 李澍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股兩市19日開盤漲跌不一，滬指跌0.34％，深成指跌0.06％，創指漲0.62％；其中，酒店餐飲、疫苗、消費電子等漲幅較大；特高壓、土地流轉、光刻膠等跌幅居前。 港股方面，恆生指數開盤跌0.32％，國企指數跌0.87％；各類股方面，石油股、地產股等跌幅居前；另外，騰訊控股高開2.69％，去年第4季業績超預期，2019年淨利潤年增19％至933億元。 (旺報 ) #開盤 #跌幅 #指數 #餐飲 #a股 也許您會感興趣 推薦閱讀 A股三大股指翻黑 滬指跌2.1％ 口罩股回檔 10:272020/03/17 財經 巴菲特50年投資太神 曝2點選股秘笈 13:452020/03/17 時事 《港股》美股期貨止血，恆指收漲0.87％ 16:482020/03/17 財經 道瓊期飆800點又翻臉！散戶嚇傻 今晚美股… 18:252020/03/17 財經 可成自救 擬買回自家股票2.5萬張 21:002020/03/17 財經 《港股》信心不足，恆指走勢震盪 10:182020/03/18 財經 《港股》美股期貨跌停，恆指重挫971.91點 16:482020/03/18 財經 港股收跌逾三年新低 騰訊大跌4.5％ 17:522020/03/18 財經 採訪線上－飯店餐飲業「戰疫乞食錄」 04:102020/03/19 產業特刊 盤點國人最愛十大基金 今年來3檔抗跌 04:102020/03/19 投資理財 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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