大陸A股兩市19日開盤漲跌不一，滬指跌0.34％，深成指跌0.06％，創指漲0.62％；其中，酒店餐飲、疫苗、消費電子等漲幅較大；特高壓、土地流轉、光刻膠等跌幅居前。

港股方面，恆生指數開盤跌0.32％，國企指數跌0.87％；各類股方面，石油股、地產股等跌幅居前；另外，騰訊控股高開2.69％，去年第4季業績超預期，2019年淨利潤年增19％至933億元。

(旺報 )

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