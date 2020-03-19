杉林溪牡丹花開，國色天香待君來。（廖志晃攝）

「台灣牡丹王國」杉林溪森林生態度假園區，擁有80多個品種、2萬棵牡丹花，因為今年春節後至2月底持續回暖，使杉林溪春天提早來臨，牡丹花苞急速萌發，目前已經艷麗盛開，花期將持續至4月底。

杉林溪森林生態渡假園區自然教育中心館長江華章表示，歷年不斷從日本引進約20幾種牡丹花；2011年派員至大陸洛陽考察，挑選洛陽特有牡丹種苗，引入55個品種的牡丹花，包含「唇紅」、「豆綠」、「金閣」、「捲葉紅」、「似荷蓮」、「香玉」、「洛陽紅」、「虞姬豔裝」等，顏色從早期的白色、紅色、粉紅、黃色培育到紫色、甚至有單花雙色，或是暗底鑲金蕊，紅中帶粉等更繽紛的色彩，歷年也獲得日本與大陸洛陽牡丹專業技術人員協助，指導杉林溪園藝人員培土、種植等技巧，並進行催花技術交流，使得杉林溪具備掌控花期的關鍵技術杉林溪已成為台灣最大規模的牡丹花專業栽培區，也擁有「台灣牡丹王國」美譽。

江華章表示，杉林溪森林生態渡假園區，有森林、瀑布、溪流、雲霧等景觀，營造出清幽、靜謐、涼爽的氛圍，放眼所及都是清新翠綠景色，更可聆聽蛙鳴鳥叫。在新冠肺炎疫情蔓延之際，到杉林溪觀賞牡丹花、大口呼吸新鮮空氣，休閒度假身心更健康。

(中時 )