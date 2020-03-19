台股19日一開盤就失守9千點大關，金管會主委顧立雄盤前表示，現在是「信心不足」的問題，台股只要一上去，馬上就有賣壓，但當各國政府目前都採取嚴格防堵疫情手段時，「就是最有可能將疫情控制住」的時候，目前生產鏈並未「斷鏈」，只要疫情控制住，股市及經濟就會反彈，因此投資人應定期定額長線布局。

金管會從12日開始，已陸續祭出呼籲上市櫃公司舉行說明會、執行庫藏股，並鼓勵金融業逢低進場，17日又對主要是外資操作的借券交易，進行每日總量控管，降低外資空方力量，並要求證券自營商負起造市責任，在投資人回補融資保證金上，放寬擔保品範圍等措施，都是要穩定資金動能，降低空方勢力。

顧立雄表示，政府本來就會隨股市的變動，採取相關因應措施；至於國安基金是否要進場，應由國安基金委員會決定，但目前股市的波動，就是因為信心不止，大家對疫情擴散、何時能控制住，沒有信心，且終端消費者需求下降對全球經濟的衝擊，無法分析，在沒有足夠信心之下，就會造成股市有沈重賣壓。

顧立雄強調，疫情在一定時間內一定會被控制住，雖然大家看見台灣禁止外國人入境、確診案例有上升，且各國都採嚴厲防疫措施時，就是最有可能將疫情控制住的時候，投資人應更有信心，對股市可採定期定額長線布局，金管會也已要求上市櫃公司多執行庫藏股，金融業逢低進場。

(工商 )