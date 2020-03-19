工商協進會代表楊文彬今（19）日於立院財政委員會「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會中指出，新冠肺炎導致製造業面臨三斷鏈情況，包括供應鏈、消費鏈、中間盤商等統統斷鏈，各企業上、中、下游皆受到波及。

楊文彬表示，第一線旅遊業備受疫情打擊，連帶會影響到旅遊業背後的餐飲、娛樂業等，盼政府有一些超前措施，像是進一步擴大編列紓困金額、減稅還有針對公司規模去調整紓困補助金額，不要做齊頭式平等。

(工商 )