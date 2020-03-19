受到大盤重挫以及外資持續賣超影響，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），19日一開盤股價紛紛跳水、下挫逾6％以上；尤其是美利達與桂盟，股價雙雙跌至2013年以來新低價！

其中，美利達開盤不到半小時、最低下殺到101.00元、創下7年多以來的新低價，目前股價重挫9％；而桂盟則下殺至69.90元，同樣創下7年來新低價，目前股價重挫6.55％。

(工商 )