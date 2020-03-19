美利達、桂盟盤中跌至7年來新低價 09:402020/03/19 工商 曾麗芳 、台中 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到大盤重挫以及外資持續賣超影響，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），19日一開盤股價紛紛跳水、下挫逾6％以上；尤其是美利達與桂盟，股價雙雙跌至2013年以來新低價！ 其中，美利達開盤不到半小時、最低下殺到101.00元、創下7年多以來的新低價，目前股價重挫9％；而桂盟則下殺至69.90元，同樣創下7年來新低價，目前股價重挫6.55％。 (工商 ) #桂盟 #巨大 #美利達 #新低價 #股價 也許您會感興趣 推薦閱讀 疫後的世界新秩序 04:102020/03/15 時論廣場 陸新一輪基建投資熱 外界堪憂 04:102020/03/16 焦點新聞 Fed罕見大動作爆恐慌！ 美指期嚇到觸及跌停崩千點 08:382020/03/16 財經 不安情緒升溫 不動產避險比例高 11:082020/03/16 財經 巨大股價數度由黑翻紅 13:322020/03/17 財經 《台北股市》盤中焦點股：聯茂、傳奇、耿鼎、璟德、基亞、智易、泰博 10:172020/03/18 財經 2大因素拉不動股價 台積電超跌了 11:422020/03/18 財經 野村預估：Q1大陸GDP實際增速負增長 11:372020/03/18 財經 自行車雙雄股價兩樣情 巨大黑翻紅 13:062020/03/18 財經 興大學管理學院感恩 防疫送愛心 14:142020/03/18 生活 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 淨值不到2元！元大S＆P原油正2 ETF即將下市清算 - 財經 - 旺報 1分鐘讀財經》9000點告急！國安基金銀彈上膛 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 台積電殺超慘能接？專家驚曝半導體警訊 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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