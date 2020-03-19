縣長張麗善面對螢幕一一點名。（周麗蘭攝）

二十鄉鎮公所首長或代理人在線上開會。（周麗蘭攝）

新冠肺炎疫情快速升溫，雲林縣政府再超前部署，19日首次以視訊舉行防疫擴大專案縣務會報，並在雲林國中、斗六國中尋覓場地布置臨時縣府辦公中心，因應萬一必須移地辦公之需。

每月固定召開一次的縣務會報，20鄉鎮市首長必須到縣府與縣長面對面開會，19日首次改以視訊舉行。

縣長張麗善透過電腦螢幕一一問早、點名，這項做法也是率全國各縣市之先。

張麗善表示，透過視訊會議的作法，避免舟車勞頓、人群聚集，讓各鄉鎮市公所練習用視訊的方式溝通，，由縣政府和鄉鎮市公所首長做示範，也是雲林成為智慧城市的開端。

張麗善說，雲林縣已有確診案例，希望大家嚴陣以待，縣政府、鄉鎮公所、村里長都要緊密連結在一起，地方只要有任何風吹草動，有從國外回國的人，任何個案都要去了解關心，希望大家通力合作，絕對不能夠有輕忽的態度。

她表示，原本沒有確診的案例，民眾可能認為雲林縣是一個農業大縣，場地空曠不會那麼危險，但面對旅遊帶來的境外移入案例，務必上緊發條。

她呼籲，室內活動盡量不要超過100人（中央標準是300人以上），室外活動應該低於500人（中央標準是1000人），學校場地目前禁止民眾進入活動。

(中時 )