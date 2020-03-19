大陸電動車製造商蔚來汽車18日發布了2019年第4季度及全年業績報告，報告顯示，蔚來2019年營收為78.25億元（人民幣，下同），較2018年同期成長58％，不過，淨虧損112.96億元，也比去年同期增加了17.19％，全年毛利率為負15.3％。不過，蔚來董事長李斌表示，經過調整，供應鏈跟營運效率有所改善，未來合肥工廠產量可達每個月4000輛。

具體來看，蔚來去年第4季車輛銷售收入為26.8億元，月增54.8％，季度淨虧損28.6億元，按年減少18.2％；另外，去年第4季總交車數8千224輛，月增71.4％；全年交付2萬0565輛，年增81.2％。

對於財報，蔚來解釋，2019年第4季與2018年同期相比，交車數量增加244輛，雖然因為車輛組成的變化使營收、毛利略減，但蔚來企業營運降本增效的成果在財報中得以體現；此外，在銷量成長的同時，主營業務成本年減9.3％，研發費用年減32.％，銷售及管理費用年減20.5％，可見經過蔚來不僅供應鏈成本有明顯改善，企業運營效率也得到顯著提高。

蔚來董事長李斌特別表示，對今年充滿信心；他認為，提高毛利率是蔚來今年的核心目標之一，目前，供應鏈的優化、電池包成本的持續降低、生產規模上升和管理優化已使車均製造費用下降，有信心實現第2季毛利率轉正，年底毛利率達二位數的目標。

李斌表示，今年第1季已經看到了初步成果，第1季度的虧損有望比2019年第4季下降35％。

至於疫情的影響，李斌指出，今年1月開始，新冠肺炎疫情暴發，蔚來今年1、2月共交付了2305輛車，低於公司在疫情暴發前設定的目標；但隨著復工後產能提升，李斌表示，3月中以來的恢復速度加快，有信心在4月將產能恢復到正常水平。

展望未來，李斌指出，未來合肥工廠每個月的產量可以達到4000輛。早在今年2月25日，蔚來宣布與安徽省合肥市簽署了蔚來中國總部落地合肥的合作框架協議；根據初步協議，蔚來將在合肥建立研發、銷售、生產基地，打造以合肥為中心的中國總部運營體系，該項目計畫融資百億元，用於公司研發、市場體系建立和運營。

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(旺報 )