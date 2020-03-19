中華電(2412)宣布，選擇使用愛立信5G平台解決方案，協助建置中華電5G網路，中華電將在中頻及高頻段部署5G NSA(非獨立組網)網路，中華電將採用愛立信無線網路接取設備，愛立信並提供5G核心網路設備，包括5G EPC(Evolved Packet Core)。

中華電、愛立信自4G以來的合作夥伴基礎，該新合作案包含採用愛立信雲端VoLTE解決方案的語音服務、提升網路效率，同時確保極具彈性的語音服務體驗，愛立信同時提供完整的光傳輸接取網路解決方案，包括採用Fronthaul 6000與Router 6000，以支援建置集中式的無線網路架構，協助中華電網路可以更為順暢地演進至5G。

中華電行動通信分公司總經理陳明仕表示，電信商在升級5G網路的過程中，需要有效地簡化營運以縮短新功能的上線時間。愛立信的5G核心網路解決方案使中華電信4G核心網路能夠順暢地轉換為4G與5G共用的核心網，再加上愛立信的雲端VoLTE解決方案使中華電信的用戶不僅可以享受便利且超高音質的4G語音通話，未來更可享有5G語音服務。

愛立信為中華電提供包括中頻(3.5GHz)及高頻(28GHz)的無線系統基地台解決方案，該5G解決方案中包含主動式陣列天線產品，支援波束成形(Beamforming)功能，減少無線訊號干擾同時提升5G速率，此外，4G+5G雙接取及下行速率聚合功能，可以更有效管理數據流量、簡化營運並支援5G的創新應用，如網路切片及邊緣運算，有效增加系統容量並提升使用者5G使用體驗。

愛立信非獨立組網雙模5G核心網路解決方案支援4G及5G的核心網路，得以協助中華電之前的服務順利銜接至5G，其他進階功能包含自動化容量管理與高效能用戶資料控制，滿足5G使用需求以及提供開放應用程式介面，同時，高自動化的網路服務協作平台可以更有效率的管理核心網路、接取網路、傳輸網路以及網路切片的自動化管理功能，這將使5G服務推出的時間從幾周大幅縮短到數小時，提升最佳的終端用戶體驗。

(時報資訊)