在歐元、英鎊等相繼貶值之下，美元指數今早再度衝破，升破101。美指衝高，亞幣早貶全面走貶，台北外匯經紀公司新台幣開盤匯價為30.37元，貶值9.4分，日圓匯價貶破108.5，韓元貶至1263，泰銖也貶逾0.9%來到32.63。台股早盤在美股持續重挫和新冠疫情確診人數增加消息面因素影響下，開盤再重挫，盤中跌破9000點整數大關，失守10年線。

匯銀指出，近期全球股票市場仍持續修正，外資在台股亦持續賣超且匯出，雖美聯儲3月16日宣布再度緊急降息四碼，但因整體美元避險買盤效果仍強，台灣央行今舉行理監事會，市場關注降息幅度，短期台幣兌美元仍偏弱盤整，本週台幣兌美元匯率區間30~30.5。

因美歐疫情逐漸升溫，並且各國因防疫持續推動管制措施，伴隨著國際油價再度大跌，市場再現恐慌性賣盤，道瓊失守2萬大關。台股早盤在外資匯出疑慮下，內資多殺多，盤中一度重挫逾300點，但指標股台積電(2330)雖有一員工確定染疫，早盤指數相對有撐。

台新智慧生活基金經理人蘇聖峰表示，Fed 3月來已緊急降息6碼，在此情況下，現金收益再降低、十年債殖利率低檔盤旋，只有股市能帶來較高報酬，目前S&P500本益比已經大幅回落至15倍以下，迅速的反應了對於經濟的不確定性，因此儘管很難預測市場何時與是否落底，但目前美股超跌，正是撿便宜良機，長線投資人可考慮分批進場。

(時報資訊)