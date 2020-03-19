台灣新冠肺炎（COVID-19）確診病例昨天（18日）一口氣增加23例，包括21例境外移入，出國旅遊者成了中鏢率高的族群。台南就有一名男子透露，他老婆18日從土耳其旅遊返台，自己被親友要求主動隔離，準備考大學的高三女兒，也可能送到親戚家住，一家3口生活大亂，他以自身經歷提醒大家，沒事真的別出國，免得連累家人。

國內新冠肺炎最近短短四天就衝破100例，而且幾乎全來自境外移入，其中土耳其旅行團在3月15日至3月17日，連續三天都有確診個案，18日公布的新增23例境外移入，又有4名土耳其團員確診，以致一個15人的旅行團，多達13人染疫，防疫指揮中心除要大家忍忍別出國，並宣布今天起，禁止外國人士入境，國人返台也要自我隔離14天。

據《聯合報》報導，這位台南人夫坦言，他的妻子對這趟土耳其之旅期待很久，但玩得不是很開心，當地人遇到「東方臉孔」的人會用手摀住口鼻，回國之後還要面臨居家檢疫14天，之所以說出這件事，是希望其他人沒事真的別出國，否則不僅玩的不盡興，也會連累家人。

據統計，3月4日至15日，多達1萬多國人自自國外返台，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學，就在臉書粉絲專頁「dr. e 小兒急診室日誌」PO文：「毀滅倒數 28 天」，直指前14天是觀察返台者是否染病，後14天是觀察其接觸者是否染病，這些人及其接觸者，將成為重要的監測對象。

(中時電子報)