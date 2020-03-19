新冠肺炎疫情升溫，歐美地區幾乎全淪陷，許多在國外求學、工作的台灣民眾近日陸續返台，為幫助其中部分無法在家中居家檢疫者能完成14天檢疫，台中市政府將開設「居家檢疫替代所」，完全符合檢疫需求並供應三餐，但每天要收費2000元並經申請、審核才可入住。

台中市長盧秀燕指出，許多在國外求學或工作的民眾近日陸續返台，他們當中有的人在家中是與家人共用房間、有的因家庭變故而無家可歸，還有部分外籍人士是日前入境，為幫助這些人完成居家檢疫，市府已尋覓適當場所、採一人一房方式作為檢疫替代所。

民政局長吳世瑋強調，檢疫替代所是提供極少數個別民眾的需求，入住者必須支付每日2000元費用，只要是設籍台中市或在台中工作、求學者都可就近向區公所提出申請，公所經審核申請者確實符合條件，20日起即可安排入住。

市府將提供入住替代所者盥洗用品及三餐，若檢疫者身體不適，則可以向每日電話關懷的里長或里幹事反應，或是撥打1999、1922等電話尋求協助，市府會請家屬或防疫計程車、救護車協助就醫。

交通局長葉昭甫指出，防疫計程車採跳表收費，運將在載客前、中、後都會符合防疫條件規範。衛生局長曾梓展則說，居家檢疫民眾若有發燒或不適情況，可請家人、防疫計程車或救護車協助就醫；若是慢性病或其他非呼吸道不適者，也可透過視訊醫療或安排載送就醫。

(中時 )