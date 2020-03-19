有不少仍滯留湖北的台灣人呼籲政府能對他們取消「註記管制」，不過，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨表示，「註記管制」措施暫時不變。疫情中心副指揮官、內政部次長陳宗彥今天說，原先註記的人有1694人，目前剩下1千3百多人被註記，註記是確保專機入境能集中檢疫；至於第三批包機成行時間，要看協商狀況。

第三批包機何時成行未定，滯留湖北的台灣人，期盼政府能對他們取消「註記管制」，允許從其他地方搭機返台，也會配合檢疫隔離。國民黨立委吳斯懷昨也替滯留武漢的台人喊話，要求能取消註記管制。

中央流行疫情指揮中心副指揮官、內政部次長陳宗彥上午受訪表示，因為武漢地區還是在封城階段 ，政府對武漢地區台灣人採取註記，主要因為武漢是比較嚴重的疫區，所以對武漢入境的國人做了一些註記，可以確保整個採用專機的方式入境，也可以做集中檢疫。

陳宗彥說，原先註記的人士有1694位，經過第二批專機後，扣掉3百多位，目前還是有1千3百多位，在武漢的台灣人有註記狀況。至於第三批包機何時成行，陳宗彥指出，這還是要看協商狀況。

媒體詢問，歐洲疫情蔓延，欲返台的國人紛搶票，導致機票暴漲，陷入逃難潮，陳宗彥表示，這兩天從歐洲回國人數有趨緩，倒是美國回來的國人有再增加，會提升機場端邊境防疫，對於有症狀的現象，把條件放寬，只要有症狀跟邊境防疫同仁表達就會立即採檢，在邊境部分採取比較嚴格的動作，也是要在機場端就防堵掉。

(中時 )