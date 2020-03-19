作家李敖2年前3月18日病逝，享壽83歲，好友陳文茜今(19日)在臉書發表3280字長文，首度揭露當時她沒去見李敖最後一面主因，因為陳文茜不想告別，她記憶中的李敖揮手時總會想像自己是麥克阿瑟，自比：「老兵不死，只是凋零」，陳文茜坦言：「我不想看到比凋零還孱弱的你。」

陳文茜稍早發文說，兩年前的這個時候，李敖嚥下了最後一口氣，「你卸下一切的渴望、一切的悵愁、一切的怨怒、一切的快意恩仇」，每個人都在期待陳文茜發哀悼文，但她無法動筆，「你對生命的失望，表現在孤獨的喪禮儀式中。你討厭儀式，但居然選擇『一燒了之，其他隨便』。」

陳文茜讚李敖是「永遠的巨人」，也說他是「被時代拋棄也被時代排擠的獨立人格」，他一人轟轟烈烈地為抗了整個時代，當年他寫下「為老兵李師科喊話」文章，每個報社主管都嘆為觀止，但沒人敢登。

在人生的後半段，陳文茜說李敖選擇了「老頑童式」的人生，也曾質問起狗仔綜藝的新時代，用開玩笑的口吻說：「這就是你們回報我們坐穿牢底換來的言論自由嗎？」，開口閉口威脅「小心收到我的律師信」成了口頭禪，陳文茜說李敖當時雖臉上帶著笑，「瀟灑一揮，心中留下太多的悲與愴」。

陳文茜說，自李敖過世後，自己感到更寂寞，也更少評論時事，「是時代辜負了你？還是我們始終誤解了時代？」如今現在的李敖人在比山頂還高的地方，「你看得更清了，這個世界，多數的人選擇不要當你定義中的人」，而李敖過去一句：「講真話是要付出代價的！」對陳文茜而言依舊如雷貫耳。

最後，陳文茜表示，自己永遠不會遺忘李敖，過去兩人相知相識40年，陳文茜遇到挫折時，總將信念放在李敖身上，因為有對方，「我總是很快重新得到了力量」，現今再也不見李敖，陳文茜說：「我依然把信念佇寄於你，藉由思念，讓自己活得更坦然。這是我不想向你告別的理由。」

陳文茜發文。（圖／翻攝自文茜的世界周報 Sisy's World News臉書）

(中時電子報)