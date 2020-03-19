台南市長黃偉哲（中）、教育局長鄭新輝（右）到崇明國中示範遠距線上教學。（曹婷婷攝）

新冠肺炎境外移入病例暴增，台南市長黃偉哲率先宣布，即日起高中職以下公私立學校及幼兒園學生或與其共同生活的家人，近14天有受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，期間一律由學校核給學生防疫假、不列出缺席紀錄，不必到校上課，並由學校規畫在家線上自主學習。

鑑於國內境外移入確診案例快速增加，新冠肺炎疫情急速升溫，黃偉哲說，本著料敵從寬、禦敵從嚴原則，為落實阻絕傳染風險於校園之外，確保校園防疫零風險，台南率先宣布這個新作為，他強調，大人在家檢疫、隔離，每天相處的小孩到學校上課怕會引起疫情傳染的可能性，因此，台南市給予放疫假配合線上學習。

台南市教育局長鄭新輝表示，自3月17日起進行學生及其共同生活家人近14天的旅遊史調查，要求學生或共同生活的家人若有出國、受居家隔離、居家檢疫或自主健康管理者，須向導師報告，並由學校採取必要防疫宣導與措施。初步統計有100多位學生共同生活家人有出國史，另，目前學生受居家檢疫或自主健康管理者有26位。

鄭新輝說，與學生共同生活的家人存有潛在傳染風險，這些學生也容易暴露在傳染風險中，造成校園防疫壓力，經邀集校長、教師與家長團體討論並向市長報告後，為確保校園防疫零風險並避免產生防疫缺口，因此由市長宣布核予符合條件的學生防疫假，在家自主學習，希望受影響的學生和家長體諒，共同守護校園安全。

(中時 )