大陸男星高雲翔在2018年赴澳洲拍戲時，傳出和製作人王晶在酒店涉性侵36歲女子被捕，高雲翔因此演藝事業全毀，並遭控強制猥褻及剝奪人身自由等，性侵案纏身近2年的高雲翔，今（19日）傳出獲判罪名不成立，高雲翔得知後雙手合十、手放胸前，而王晶瞬間眼眶泛淚。

高雲翔在《羋月傳》飾演深情的「義渠王」知名度大開，愛家形象鮮明的他，卻在2018年3月在澳洲拍攝新劇《阿那亞戀情》時，傳出性侵被捕，而當時的老婆董璇也是主演之一，儘管董璇當時發聲力挺，但高雲翔仍因此工作全丟、違約挨告，連他和董璇的8年婚姻也走向終點。

演藝事業全毀的高雲翔，因此案遭控強制猥褻及剝奪人身自由等7項罪名，其實該案應在去年11月就有結果，不過因陪審團未能達成共識，直到今終於有結果出爐，高雲翔、王晶所有罪名不成立，高雲翔得知後雙手合十、手放胸前，而王晶瞬間眼眶泛淚，2人還深深向陪審團鞠躬。

(中時電子報)