一名莊姓男子，今天凌晨在台中市酒駕載著1男2女準備前往某汽車旅館續攤HAPPY時，卻酒空開錯車道而逆嗆行駛，剛好被對面巡邏員警看見，立刻進行攔查，卻發現駕駛酒氣沖天，但駕駛莊男竟想駕車逃逸，還刻意倒車現撞擊拖行警員，遭員警開門抓住，未料引起同車友人不滿，還下車踹倒警用機車，還叫來2男助陣，警方立刻呼叫快打部隊支援，將4人全帶回派出所偵訊，並依公共危險罪、妨害公務偵辦。

警方調查，約凌晨4點50分左右，巡邏警網在南屯區向學路與大川路口某汽旅前，發現一輛自小客車逆向行駛，而且窗戶未關發現未繫安全帶，巡邏警員立刻上前攔查時，但駕駛莊姓男子，不但拒絕攔查且倒車欲離去，員警立刻抓住方向盤，並要求熄火。

但莊男相幫不配合，同車的劉男姓友人更是抓狂下車助勢，還一怒下將警用機車以腳踹倒，另外兩名到場的王姓、李姓男子更是對員警辱罵三字經，警方這時立即呼叫快打部隊前往支援，將劉、王、李等3嫌皆依妨害公務現行犯逮捕移送偵辦。經酒測值達0.67MG/L，涉嫌公共危險，依法移送法辦。

雙方在拉扯間，造成大墩所警員陳柏叡右手虎口挫傷傷勢。另現場要逮捕劉姓男男子時，劉男與員警拉扯造成警員左手掌、食指及無名指受傷，經送醫包紮後無大礙。

(中時電子報)