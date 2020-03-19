台積電(2330)今(19)日除息，每股將配發現金股息2.5元，開盤參考價257.5元。台積電跳空開低5.5元為252元，早盤最低249.5元再創波段新低並呈現貼息。
台積電ADR周三收44.37美元，重挫4.17美元或8.59%，折合新台幣每股約268.7元。台積電周三收低為260元，外資單日賣超32424張。
台積電去年第3季度現金股利於今日除息，每股配發2.5元現金股息，預計4月16日發放。台積電去年起改為每季配息，2019年第1季度現金股利每股2元，於去年9月19日除息；第2季度現金股利每股2.5元，於去年12月19日除息。台積電去年第1季度及第2季度現金股利除息都順利完成填息。
但因新冠肺炎疫情蔓延，外資不斷賣超台積電。據統計，外資已連續10個交易日共賣超台積電32萬9660張，棄息賣壓沉重。台積電今早在賣壓持續下，股價表現疲弱，早盤一度跌落250元以下，再創波段新低。
(時報資訊)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。