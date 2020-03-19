金管會證期局表示，核准聯博投信申報募集「聯博美國傘型證券投資信託基金」，總面額等值新台幣400億元整。旗下包括2檔子基金，應於核准後6個月內開始募集，自募集日起30天內，至少各募足最低成立金額等值新台幣3億元。

2檔子基金為「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」及「聯博美國成長入息證券投資信託基金」，總面額各等值新台幣200億元，其中新台幣級別100億元、外幣級別等值新台幣100億元，並以新台幣、美元、人民幣、澳幣及南非幣計價發行。

「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」由北富銀擔任保管機構，原則上自成立日起3個月後，投資於股票、債券、基金受益憑證、REIT及核准可投資項目等任一資產種類的總金額，不得超過基金淨值的70％。

同時，「聯博美國多重資產收益證券投資信託基金」原則上自成立日起3個月後，投資於美國有價證券的總金額，不得低於基金淨值的60％，且投資高收益債券的總金額，亦不得超過基金淨值的30％。

「聯博美國成長入息證券投資信託基金」由合庫擔任保管機構，原則上自成立日起3個月後，投資於美國及外國有價證券的總金額，兩者均不得低於基金淨值的60％，而投資於國內外股票及存託憑證的總金額，則不得低於基金淨值的70％。

(時報資訊)