北市府公告防疫旅館客滿。(截自北市府官網)

新冠肺炎疫情緊張，國內近日確診數暴增、累計已破百例，其中北市人數有20多人最多。北市府早在2月份就推出「防疫旅館」，至今共有3家，但自歐美疫情擴散以來，上周起就湧進許多詢問防疫旅館的電話，據北市府統計至3月底前已全「客滿」，還有約300人候補中。

北市防疫旅館僅限北市市民利用，提供不想影響家人的居家檢疫者可住14天。綜合《上報》、《Ettoday》報導，首波先與2家業者合作、約提供60-80間房，但隨著歐美疫情擴散，市府上周末起每天被上百通電話打爆，有許多旅外人士詢問返台能否入住旅館，加上今起國內實施境管，除禁非本國籍者入境，本國籍入境者也都須居家檢疫14天，北市府預估在未來2周，防疫旅館需求量將大增，昨也宣布再與第3家業者合作，新增100間房間。

而據北市府官網資料顯示，北市現有的3家防疫旅館，依房型不同，每日房價3,000元至7,500元，但3月底前已全客滿，須有候補到才會由旅館聯絡報價；目前約有300位候補中。《中時電子報》打電話詢問，北市府民政局也證實，近兩周來每天都被詢問防疫旅館的電話打爆，目前3家防疫旅館都全客滿了，是否還能增加新的防疫旅館或房間，仍不確定、尚在協調中。

該官員也指出，因防疫旅館供不應求，市府建議需居家檢疫者可以「留在家中」，讓其它不需居家檢疫的家人「到外面去住」(如親友家)，或者詢問其它縣市的防疫旅館是否尚有空房。官員無奈說，現在情形就是「很兩極」，一般旅館沒房客、生意清淡，但無意暫時轉為防疫旅館，而防疫旅館卻是一房難求。

防疫旅館目前都須自費，北市府官員說，居家檢疫者除每日依規定可獲政府一千元補助，並無其它住防疫旅館的補助。

(中時電子報)