受到新型冠狀病毒疫情衝擊，「宅」經濟正夯，宏達電(2498)VIVE Cosmos Elite也正式開賣，並持續和Valve合作，於上市期間限量贈送Valve即將推出的VR限定遊戲大作《戰慄時空：艾莉克絲》(Half-Life: Alyx)，盼藉此可以吸引玩家青睞。

宏達電於VR遊戲發展中與Valve合作良久，本次搭配《戰慄時空：艾莉克絲》來引起一般消費者的關注，並且結合VIVE Cosmos Elite的產品靈活性與精準度帶動更多遊戲玩家加入VR的世界。

宏達電執行長Yves Maitre表示，自從與Valve合作後，VR產業迅速發展，相繼推出許多重量級遊戲內容，相信透過《戰慄時空：艾莉克絲》，Valve和HTC能以提供經驗和專業知識的角度來推動VR遊戲產業。

宏達電VIVE北美區總經理Dan O’Brien表示，有許多如《戰慄時空》這樣的遊戲大作吸引著全球玩家的目光，引領遊戲世界的風潮，非常榮幸VIVE Cosmos Elite能與《戰慄時空：艾莉克絲》結合，本次和VIVE Cosmos Elite完全融入《戰慄時空：艾莉克絲》人類存活大戰故事中，感受在VR世界中從視覺震撼到快速移動的精準追蹤效果。

宏達電表示，VIVE Cosmos是一款高規電腦驅動PC VR產品，具備未來豐富的擴充功能，相容於多款模組化配件，可隨著使用者的習慣與需求，輕鬆調整及擴充升級頭戴式顯示器的功能，除了VIVE Cosmos系列的特色功能之外，VIVE Cosmos Elite頭戴式顯示器以外部追蹤面板搭配兩個SteamVR定位器和兩個VIVE 1.0控制器達成更加精準追蹤的目的；另外，外部追蹤面板可相容於SteamVR定位器1.0或2.0以及VIVE 1.0或2.0控制器，未來透過更換VIVE Cosmos可替換式面板享有更多可能性，拓展VR的無限想像。

(時報資訊)