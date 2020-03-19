美股消息面：

1.新冠肺炎全球大流行點燃的恐慌性賣壓再度湧現，周三紐約4月期金收跌47.9美元或3.1%，為每盎斯1477.90美元，創去年12月來新低。5月期銀收跌72.3美分或5.8%，為每盎斯11.772元。

2.避險需求高漲，周三美元全面飆升，美元指數大漲約1.69%，報101.08，創下2017年4月來新高該指數，而英鎊、澳元和紐西蘭元等貨幣兌美元均跌至多年低點。

3.世界各國紛紛停班停課、封城鎖國，以阻止新冠肺炎疫情持續擴大，導致燃料需求崩盤，高盛預估到3月底，全球石油需求恐將大減800～900萬桶/日。

受此打擊，周三美國期油暴跌6.58美元或24.4%，收在每桶20.37美元，創下18年來新低，過去10日累計下跌56%。倫敦布蘭特期油重挫3.85美元或13.4%，收在每桶24.88美元，盤中跌至每桶24.52美元，創下2003年來新低。

4.美國商務部公布，2月新屋開工數減少1.5%，以年率計為159.9萬戶，超出市場預估的150萬戶。2月建築許可減少5.5%，以年率計為146.4萬戶，少於市場預估的150萬戶。

(時報資訊)