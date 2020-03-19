3月19日凌晨，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告，明確規定，不再受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請。昨天（3月18日）下午，北京市相關會議要求，各區集中觀察點要進一步擴容，嚴格執行境外進京人員集中醫學觀察14天的措施。

3月19日凌晨，北京新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室發布通告，提出當前境外疫情快速擴散蔓延，為有效防範境外疫情輸入風險，最大限度控制傳染源，切斷傳播途徑，北京市進一步嚴格境外進京人員管控措施。

新推出的措施共三點，明確入境人員應集中觀察，例外人群可經嚴格評估後居家觀察；居家觀察申請程序；從國內其他口岸入境進京人員報告程序。

通告要求，從即日起，所有境外進京人員，均應轉送至集中觀察點進行14天醫學觀察，費用自理。對70周歲及以上的老年人、14周歲及以下的未成年人、孕產婦、患有基礎性疾病等原因不適宜集中觀察的，經嚴格評估後，可以進行居家觀察。不再受理有單獨住所且住所內沒有其他同住人員的居家觀察申請。

16日北京官員曾表示，老人、小孩和單獨住所者等例外群體，在出發前聯絡社區，也可提出居家隔離的申請，19日的規定，意味著收回獨居者的申請許可。

對於符合居家觀察條件的人員，通告明確，其應在入境前向居住地社區提出申請，入境前未申請居家觀察或申請暫未得到評估同意的，先轉送至集中觀察點進行醫學觀察。經評估認定進行居家觀察的，14天觀察時間合併計算。

對於從大陸其他口岸入境進京人員，通告要求其應事先向所在單位和居住地社區報告回京行程安排及有關信息。抵達社區時，執行境外進京人員管控措施。對隱瞞境外旅居史的，將依法追究責任。

(旺報 )