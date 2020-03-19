中華民國全國商業總會副理事長許舒博今（19）日於立院財政委員會「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會中指出，拯救股市是當務之急，誰能救股市，他就會成為除疫情中心指揮官陳時中以外的第二個英雄。

許舒博說：「今天開盤一小時，台股又跌300點，股民每天看（台股）這樣跌，股票都輸光了，還有心情去消費嗎？」他也呼籲，課稅就像是拔鵝毛，但現在鵝都生病了，怎麼拔？應該要讓企業先恢復健康，全民調降所得稅、所有產業都降稅以渡過危機。

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