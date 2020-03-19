商總：誰能救股市 就是另一個英雄 10:182020/03/19 工商 林昱均 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華民國全國商業總會副理事長許舒博今（19）日於立院財政委員會「政府有關部會就政府預算如何協助遭受疫情衝擊之相關產業」公聽會中指出，拯救股市是當務之急，誰能救股市，他就會成為除疫情中心指揮官陳時中以外的第二個英雄。 許舒博說：「今天開盤一小時，台股又跌300點，股民每天看（台股）這樣跌，股票都輸光了，還有心情去消費嗎？」他也呼籲，課稅就像是拔鵝毛，但現在鵝都生病了，怎麼拔？應該要讓企業先恢復健康，全民調降所得稅、所有產業都降稅以渡過危機。 (工商 ) #許舒博 #台股 #股市 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸、印度外資撐腰 中長線分批布局 04:102020/03/16 投資理財 主動式台股基金 四大行庫協銷 04:102020/03/16 投資理財 許舒博：應比照SARS期間觀光景區調降公告地價、稅賦減半增收 16:512020/03/16 財經 政府紓困產業 商總開四帖藥 04:102020/03/17 財經要聞 復華投信總經理周輝啟：台股基金紀律投資 戰勝波動 04:102020/03/17 投資理財 600億紓困預算 商總促加碼 01:062020/03/17 財經焦點 歐洲股市收於2013年以來最低點 06:022020/03/17 財經 不畏歐美股市雪崩 陸港股開高撐場 09:462020/03/17 財經 台股守9400大關 國安基金待命 04:102020/03/18 財經焦點 台股基金 長線投資價值浮現 04:102020/03/19 投資理財 財經熱門新聞 斷頭…悲劇！99％散戶賠錢敗在這8字 - 財經 美疫情還要燒多久？ 白宮這文件曝光…川普壯膽破功 - 財經 大空頭騙不到散戶買股 爆大股東出狠招 - 財經 美股崩跌！對沖基金大老提拯救市唯一解藥 - 財經 最血腥1天！油價又自殺24％ 兇手是OPEC老大 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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