大陸童裝淘帝-KY(2929）凌晨發佈2019年自結合併營收71.70億元，稅後淨利11.35億元再創新高，EPS達12.01元優於2018年的10.06元，成長逾19%；新冠肺炎疫情影響1-2月營收大幅減少，淘帝-KY指出，3月TOPBI品牌童裝出貨動能可望回升。

受到新冠肺炎疫情衝擊，淘帝-KY2月營收重挫，較去年同期大減近99%，僅剩287萬元；累計1-2月合併營收5.28億元，年減29.89%。淘帝-KY說明，由於近期中國地區受疫情影響生產供應鏈復工延後、物流運輸管制，以及中國消費者減少外出防控疫情擴散，使得2月營收較去年同期有明顯落差。

目前3月旗下共25個省份經銷商已逐步復工恢復門市營業，帶動TOPBI品牌童裝訂單出貨需求回升，3月1日至3月13日訂單出貨表現，已達去年3月約三成多水準，集團仍積極加速訂單物流出貨排程，預計整體出貨表現再往上提升。

此外，淘帝-KY與各省經銷商提前擴大春季童裝促銷活動，再加上，已有九成經銷商已拓展微信、直播平台等多元線上銷售通路，以期挹注經銷商整體庫存水位保持健康水準，且即將步入第二季夏季童裝出貨旺季，有望展現備貨力道。

(工商 )