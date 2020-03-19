受美股再度崩跌影響，台股19日開盤重挫跌破十年線，停損賣壓出籠，指數盤中暴跌近700點，指數摜破8600點，創3年半新低，上市櫃個股跌勢慘重，統計700檔亮燈高掛跌停，上漲家數僅48家左右，類股全面走跌。

由於新冠肺炎疫情在全球延燒，美股又見熔斷，加上國內確診人數突破百例，宣布封鎖非本國籍入境，以及台積電一名員工確診，恐慌情緒擴大，市場賣壓大舉宣洩，台積電19日盤中下跌逾4％，暫報247元，此外，包括南亞科、威剛、柏文等上市櫃個股盤中皆亮燈跌停，顯示市場承接力道薄弱。

凱基投顧表示，雖然目前加權指數與月線、季線的負乖離率分別高達約16％、20.4％，但至今技術面仍未出現止跌回穩訊號，外資3月大舉減碼2911億元，創歷史單月最大。

此外，新冠肺炎全球疫情未見高峰，市場籠罩悲觀氣氛，台股多方抵抗力道薄弱，加權指數連日下跌探低，預期近期若未見多方反撲，指數仍有持續探底機會，建議持續注意風險控管，降低曝險部位收回資金。

(工商 )