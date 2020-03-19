（勤業眾信財務諮詢服務總經理范有偉。圖／勤業眾信提供）

勤業眾信（Deloitte）財務諮詢服務總經理范有偉今（19）日指出，新冠肺炎疫情延燒，將可能對台灣特定產業或體質較差的企業帶來危機與挑戰，但擁有健全體質與明確策略定位的企業，有機會利用短期環境變化，實現中長期策略發展的轉機。

勤業眾信建議，疫情造成企業短期營收急遽下滑並帶來營運不確定性，企業除須強化「人員、營運與現金流量」因應挑戰外，亦可善用「企業重組」機制，由中長期策略規畫角度思考「產品與供應鏈配置、投資與資本支出計畫、併購與分拆規畫」，創造差異化優勢的機會之窗。

勤業眾信聯合會計師事務所財務諮詢服務執行副總經理李紹平則表示，企業展開資產收購或處分、併購分拆計畫等轉型計畫時，建議偕同併購與評價專業人士，除了提供架構與程序的專業執行功能外，更可扮演與市場及潛在買賣方良好的橋樑。

李紹平指出，無論進行何種交易，企業或資產的價值決定永遠居於首位，因此，如何設定交易價格與評估併購綜效，專業人士的意見將扮演關鍵的角色。此外，透過「盡職調查」能協助買方確認交易標的經營實績，以及對公司現況的客觀調查，盤點交易過程可能發生的風險，亦是交易流程不可或缺的一環。

(工商 )