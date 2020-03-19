國民黨在2020敗選後，力圖重新振作，但恐怕還有許多問題要克服。屏東縣議員黃明賢近日受訪時就表示，「保不住韓國瑜，只會變成氣勢弱到谷底的在野黨，國民黨想不想爬起來，韓是一項重要指標」。

國民黨新任主席江啟臣近日南下高雄和韓國瑜討論未來黨務改革和罷韓應對之策，也讓會面增添不少話題性。黃明賢近日接受港媒《中評社》訪問表示，「黨內的支持者都在等著看韓國瑜怎麼度過罷免這一關」，他認為黨應全力救韓國瑜。

他指出，以政黨政治來講，「同黨就是同一群炮陣團的人，彼此互相支援奧援」，韓國瑜在2018年讓很多有志以國民黨籍參選的年輕人過了關。相對地黨同志有難的時候，在沒有貪汙、任何犯罪事實，就應當下去聲援。所以除了韓自己改變之外，其他國民黨員，要找到挺他的方式去提供幫助。

黃明賢強調，若罷韓活動讓黨內互相撻伐。黨內出現「沉默螺旋」效應，都各自觀望，變成國民黨一直處於被挨打、沒人要救援的處境，那國民黨就真的慘了。

(中時電子報)