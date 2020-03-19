取自陳建仁臉書

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陳建仁副總統昨深夜發千文字，批評英國佛系的防疫政策，強調英國要藉全民自然感染達到群體免疫，確實不可行。認為目前必須透過早期發現與隔離治療、居家檢疫等措施，等待疫苗和抗病毒藥物的上市！

陳建仁昨天深夜發表「從群體免疫閾值（herd immunity threshold) 談武漢肺炎防疫策略」的千字文，提到日前英國政府宣佈武漢肺炎防疫進入第二階段的「延緩階段」，主要措施包括：1) 所有出現咳嗽和發燒等症狀的人必須在家隔離7天，如果7天之後症狀持續或惡化，再叫救護車送醫治療。2) 病毒檢測只施於重症患者，不再檢測每一個有症狀的人，包含在家隔離的輕症患者。3) 禁止學校安排學生出國旅行，建議70歲以上老人不要從事長途旅行。

他說，這種鼓勵人民盡可能維持日常生活的「低度防疫」作為，預期可以建立「群體免疫力 (herd immunity)」，讓多數人得病產生免疫力，來遏止病毒的繼續傳播，而讓有限的醫療資源，專用於救治重症患者。英國總理說：「武漢肺炎和流行性感冒完全不同，沒有任何人對它具有免疫力！」還說：「更多更多的家庭，將會失去他們摯愛的人。」

他的小女兒問他「這樣做有道理嗎？英國的確診病例和死亡人數，不就會成為全世界最高的嗎？」陳建仁回答說：「當然！如果要提高群體免疫力來阻斷傳染，根據目前武漢肺炎的基本傳染數 (R0)，必需有29-74％的人民得到感染，也就是全英國6600萬人當中，有1900至4900萬人感染，才可遏止病毒散播！

他說，如果只對重症者(20％)檢測病毒，還是會有至980萬名確診病例，數十萬人死亡，「死亡人數仍是世界第一！」

有鑑於只是「減緩」而非「阻止」疫情傳播，可能會造成災難性疫情，進而拖垮醫療照顧體系，英國又改弦易轍，採取更嚴厲的措施，希望能夠藉此降低R0，使這波疫情的死亡人數壓在數千到數萬人左右。

陳建仁指出，R0是指在沒有外力介入，而且所有人都沒有免疫力的情況下，一個感染到某種傳染病原的人，會把病原繼續傳染給多少其他人的平均值。R0愈大代表傳染愈難控制。當群體內具有免疫力的人數多於一定數目，則流行病會轉為地方病或消失！

但他說，從新冠肺炎的R0來看，在沒有疫苗和抗病毒藥物的當下，英國要藉全民自然感染達到HIT，確實不可行！反而必須透過確診病例的早期發現與隔離治療、密切接觸者的居家檢疫、高風險群的減少暴露來降低R0、減少疫災，等待疫苗和抗病毒藥物的上市！

陳建仁也痛批，蔓延全球的新冠肺炎大流行，最初爆發地在中國武漢，早在去年12月，武漢就有為數可觀的嚴重傳染性肺炎病例，也有不少第一線醫護人員發出警訊。

他說，可惜當時沒有做好確診病例的感染源回溯調查、密切接觸者的追蹤檢疫、高風險群的減輕暴露；反而一再隱匿疫情以及人傳人的事證，再加上WHO一再附和中國疫情「可防可控」，未能及時撲滅武漢一地的燎原星火，以致釀成全球大流行，「實在令人遺憾與哀傷！」

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(中時 )