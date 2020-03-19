1.台積電(2330)：今除息2.5元，惟昨外資持續賣超3.2萬餘張、昨夜ADR跌8.59，今早股價跌至246.5元，已摔破去年起漲點。
2.南亞科(2408)：雖DRAM價看漲，但昨遭三大法人賣超近5千張，影響今早股價跌逾6%，探至近16個月低點。
3.威剛(3260)：昨土洋對作，本土法人賣超5673張勝出，早盤股價回測40元大關，跌幅逾7%。
4.南茂(8150)：基本面佳，昨投信相挺買超1000張，今早股價一度逆勢小漲，抗跌氣勢旺。
5.京元電(2449)：豪威、華為海思訂單強勁，營運一路旺到H2，昨獲三大法人聯手買超3777張，今早股價一度逆漲至31.3元。
6.淘帝-KY(2929)：去年每股盈餘12.01元，優於107年的11.56元，帶動早盤股價逆漲近2%慶歡。
7.熱映(3373)：股市兵荒馬亂，資金再度回流防疫概念股，股價抗跌持穩盤上。
8.東泥(1110)：低接買盤實力雄厚，開盤後走高逾1%。
9.愛之味(1217)：疫情加劇，民眾囤物資心態加熱醬菜等銷售業績，今早一度大漲7%。
10.鳳凰(5706)：出國禁令發酵中，一早跌停。
11.億豐(8464)：2019年大豐收營運創三高，惟股市動盪業績也難救股價，今早重跌5%。
12.康那香(9919)：防疫股成市場唯一明燈，守住高檔上揚逾1%。
13.華碩(2357)：上季品牌獲利垂淚，Q1業績亦恐黯淡，早盤重挫逾3%，直摔波段新低點。
14.友通(2397)：上季營運低預期，外資、自營商連5日賣超，股價下跌逾7%，續寫波段低價。
15.義隆(2458)：Q2業績看增雙位數，投信、自營商逆勢相挺，晨盤翻紅上揚。
16.華航(2610)：終止連四年獲利，擬發債百億元仍不敵賣壓，早盤續跌逾5%，一度下挫至5.5元之波段低價。
17.神盾(6462)：去年獲利創新高，接單穩固，3月營運按讚，股價震盪翻紅漲逾2%。
18.長榮航(2618)：專案無薪事假持續影響，外資再度轉賣超，晨盤下滑逾6%。
19.宏碁(2353)：擬配息0.77元，外資、投信連2日買超，早盤翻紅上揚。
20.泰豐(2102)：董監事改選題材，外資小幅賣超仍不看淡，股價續衝漲、飆上9.84元漲停。
21.中電(1611)：配息＋現金減資，每股可領2.2元，唯受大盤拖累，早盤開高走低。
22.華新(1605)：3月營運有望回溫，三大法人昨擴大買超6569張，早盤逆勢抗跌。
23.為升(2231)：三大法人連4日賣超，早盤空方強勁，打入跌停。
24.開發金(2883)：今起啟動庫藏股護盤，預定買回15萬張，唯效益尚未顯現，早盤仍跌逾2%。
25.慶騰(4534)：大盤跌破10年線、削弱士氣，遭打入跌停。
26.永彰(4523)：不敵空軍壓境，打入跌停，創波段新低。
27.大立光(3008)：3月營收有望回升，外資賣超3日計776張，股價漲0.56%。
28.玉晶光(3406)：今年有機會在新款iPhone取得7P鏡頭約兩成供貨比重，但疫情將嚴重影響iPhone銷量，雖外資買超2日計2545張，股價開高後跌逾4%。
29.環球晶(6488)：今年資本支出逾百億元，外資喊目標價500元，股價漲0.94%。
30.泰碩(3338)：手機、基地台兩大業務成長，去年EPS為3.38元，年增近1倍，創新高，股價漲1.67%。
31.泰鼎-KY(4927)：1月稅後盈餘為3900萬元，年減53.87%，每股盈餘0.21元，早盤一度逆漲。
32.聯茂(6213)：5G訂單需求旺，獲美日外資同喊進，目標價161元，穩懋砸5.11億元買聯茂約4,508張股票，股價一度漲1.27%。
33.泰福-KY(6541)：TX05第三期臨床試驗完成收案，晨盤彈上漲停後遭獲利了結，漲幅收斂至2%。
34.美時(1795)：列警示股，2月本期淨損51萬元，開盤跳空跌停鎖死，改寫2年新低價。
35.基亞(3176)：攻檢測商機雙喜臨門，激勵連拉2根漲停，收復五日線。
36.宏達電(2498)：疫情擴散，推遠端視訊會議平台，獲外資連2買相挺，晨盤逆揚6%，重返五日線。
37.毛寶(1732)：防疫題材續獲買盤青睞，早盤放量觸漲停。
38.南亞(1303)：去年配息2.2元寫七年新低，晨盤挫低6%，跌破50元近7年低點。
39.鐿鈦(4163)：去年擬配息5元、配股2元，晨盤逆勢走揚2%，暫除持續破底危機。
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