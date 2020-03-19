為幫助經濟弱勢學生就學，教育部2008年起推動設置全國性及各校的「教育儲蓄戶」網路平台，接受大眾助學捐款。截至2019年底，全國共有3683所公立高級中等以下學校參與開戶，完成7萬3922件捐助案例。教育部表示，經濟弱勢學生若遇到困難，一定可獲得幫助。

教育儲蓄戶網站有許多等待各界伸出經濟援手的案例，其中的案例小孟（化名），去年5月檢查出罹患癌症第三期後期，手術切除15公分腫瘤後，目前持續定期化療與追蹤，其父親為汽車維修技術人員，工作論件計酬，收入有限且不穩定；母親為家管，偶有家庭代工機會，又須照顧家中長輩及三名年幼子女，龐大醫療費用與日常負擔極為沉重。

另一案例李生（化名），從小生長在單親家庭，母親獨力撫養兄妹二人，平日租地種植秋葵，農作收穫不穩定，生活拮据。李生上學路程遙遠，高二起在校外租屋，增加房租、水電及三餐外食等生活必要開銷；該生為體恤母親的經濟壓力，以課外打工負擔所需，卻也影響體力及課業表現，急需外界伸援，讓李生能安心就學。

透過教育部「學校教育儲蓄戶」網站（ https：／／www.edusave.edu.tw／care.aspx ），將個案學生的學習需求登錄，讓各界愛心人士了解急需幫助的訊息。平台的每一件專案勸募過程都公正、公開，收支明細清楚，確保善心捐款藉由平台即時傳遞給處境不利、需要協助的學生。

教育部國教署表示，教育是孩子築夢的基礎，誠摯邀請社會各界持續投入愛心，對「學校教育儲蓄戶」的案例雪中送炭，幫助弱勢孩子在各種資源協助下，翻轉困境、努力向學，未來有更好的發展。

(中時 )