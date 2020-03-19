高雄市第14選舉區國民黨市議員賴文德涉嫌在2018年大選時向選民行賄7000元，但相關被告、證人供述不一，罪證不足遭判無罪。高雄高分院19日宣判上訴駁回，維持無罪原判。

高雄高分院表示，此案歷經二審均判賴文德無罪，依法賴文德不得上訴，但檢方得在符合《刑事妥速審判法》第九條判決所適用之法令牴觸憲法、判決違背司法院解釋、判決違背判例三項情況下，提起上訴。

高雄市第14選舉區市議員賴文德為國民黨籍，2018年市議員選舉期間，被檢方查獲夥同其競選總部高姓總幹事，2018年11月初曾交付4千元紅包予選區內有投票權之江姓選民，又於同月另交付3千元現金予具有投票權高姓選民，涉嫌行賄買票。

賴文德否認賄選，曾被橋頭地檢署提當選無效之訴，歷經二審，當選有效確定。但因另涉桃源區公所主祕任職期間，疑利用承辦工程等採購案件機會、向廠商索取賄賂一案，遭法院裁定收押，全案仍在審理中。

(中時 )