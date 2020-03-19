疾病管制署中央疫情指揮中心18日公布新增23名新冠肺炎確診案例，新竹市衛生局19日證實其中出現首例新冠肺炎確診個案，該案為竹竹苗第3例境外移入個案，新竹市衛生局說明該案為20歲多赴歐留學生，同時也間接證實前一夜台積電官網公布的確診案另並非在新竹市。

中央疫情指揮中18日發布新增23名新冠肺炎確診病例，全台已累積百例，疾管署發布確診個案地理分布圖，出現全市首例確診病例，新竹市也從零確診的深綠色變為淺綠色。

衛生局表示，此個案為20多歲赴歐留學的年輕留學生，入境時有鼻塞情形，機場高度警覺，入境時即攔截採檢通報，為竹市第一例境外移入病例。個案無社區接觸，直接於醫院負壓隔離收治中。

新竹市對於防疫超前布署，早在1月21日疫情指揮中心即2級開設，2月27日提升為1級開設，市長林智堅近日也到全市視察防疫工作，務求防堵新冠肺炎滴水不露。

衛生局呼籲，各公司行號於防疫期間應注意新冠肺炎相關防疫訊息，對員工健康需進行管理、宣導勤洗手、注意呼吸道禮節、生病戴口罩就醫、在家休息等重要防疫原則尤應重視。

衛生局提醒，面對新冠肺炎，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場檢疫人員並配合防疫措施。返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

(中時 )