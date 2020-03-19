新冠肺炎疫情延燒全球，各國都投入防疫大作戰，卻有人拿「散播病毒」開玩笑！網路18日瘋傳一部影片，一名外國男子在地鐵車廂內，故意拉下口罩，然後再手沾口水，再偷偷抹在扶手上。影片流出遭網友撻伐。該老外後來得知事態嚴重，緊急po文道歉，表示只是開玩笑拍惡搞影片。

影片中可見，這名身穿黑色背心外套的外籍男子，看四周沒人，默默拉下口罩後，將右手指放進嘴裡沾口水，再若無其事抹在扶手上。此舉遭港鐵強烈譴責妄顧公共衛強烈，已經就事件報警。

洋男急發中英文向香港市民道歉。（圖／翻攝自推特）

影片流出不久，一名疑似當事男子華納（Joel Werner），18日深夜在臉書緊急發中英文向香港市民道歉，稱已致電香港警方及港鐵公司，解釋拍攝該段影片緣由：「我輕視疫情嚴重性，拍攝了一段惡搞短片，然後私下發了給幾位朋友，我現在明白，不應該拿全球大流行的疫情來開玩笑。」

洋男在地鐵拍攝口水沾扶手散病毒惡搞片遭撻伐（圖／翻攝自推特）

華納的臉書顯示，他史丹佛大學畢業，是香港一家基金公司「Solitude Capital Management」的高層主管，事發後，他已隱藏這些資料。

(中時電子報)