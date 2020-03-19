面對一波波來襲的新冠肺炎(COVID-19)疫情，為了有效防疫，各國、各大公司都開始陸續實施在家工作(work from home, WFH)以及停課等政策，催生遠距工作、遠距教學的需求。為了便利於有此類需求的民眾，即時通訊平台 LINE 宣布推出電腦版 5.23.0，升級原本的「分享畫面功能」，緊急因應這一波遠距互動的需求。

根據 LINE 官方部落格，LINE 電腦版 5.23.0 目前已經在 Windows 平台(2020年3月16日)以及 Mac 平台(2020年3月18日)推出。主要更新就是將原本僅限於 1 對 1 可使用的「分享螢幕畫面」功能，擴大支援至 200 人視訊會議等級，等於支援至原本 LINE 視訊通話的最高同時支援人數。根據 LINE 官方說明，LINE 視訊會議最高支援 200 人同時上線，但是若要分享螢幕畫面，僅限於使用 LINE 電腦版的用戶，僅是要參與討論(沒有要分享螢幕畫面者)，可用手機版一同加入線上會議。此功能對於遠距教學、遠距工作或是因為疫情需要取消實體聚會的團體來說都很實用。至於「分享螢幕功能」，可以選擇分享簡報、照片或影片等內容。

LINE 視訊會議以及分享螢幕畫面功能如何使用：

(一)要分享螢幕畫面者：限定 LINE 電腦版。電腦版最多可以同時顯示 16 位與會者的大頭照或是視訊畫面。

(二)參與者：不限 LINE 電腦版或是 LINE 手機版。要觀看分享螢幕畫面的 LINE 電腦版用戶，必須要更新到 5.23.0 版本以上，LINE 手機版則不需要特別更新版本。LINE 手機版視訊會議畫面最多可以同時顯示 4 個與會者的大頭照或是視訊畫面。

(三)要參與 LINE 視訊會議者，需要加入在同一個 LINE 群組中。任何一個人都可以發起視訊通話功能。

LINE 方面提醒，為了確保多人視訊會議的品質，建議暫時不需要發言的參與者，可以主動將麥克風關閉。而為了維持視訊通話的連線品質，建議要處於 Wi-Fi 環境下，並建議要使用「分享螢幕畫面」者可以先行關閉 LINE 提醒功能，確保分享的螢幕畫面不會被 LINE 訊息通知所打擾，並建議要分享電腦桌面畫面者，可以整理先行整理電腦桌面，避免你不想分享的內容被其他人看見。而若擔心視訊時自己氣色不佳，則可以開啟濾鏡，並使用模糊背景功能(Mac版已可支援)。

(中時電子報)