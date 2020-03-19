台中公民團體好民文化行動協會、好溫度。台灣青年基金會、人本教育基金會中部辦公室、全面罷免協會等，19日於市議會廣場舉行記者會，提出人行地下道空間的公共運用可能性；並呼籲議會重視人民請願權利，促使請願管道及相關議事流程更加完備。

公民團體指出，請願案緣起於2019年8月，台中多個公民團體於台灣大道與美村路口地下道發起「撐香港連儂牆」行動，但遭建設局以未經事先申請為由，要求清除便利貼等牆上物；後市府雖暫同意活動續辦，但就後續追蹤也顯現地下道空間在市府政策中的邊陲及冷門之窘境。在相關重要政策的擬定，如地下道存封作業，也缺乏公眾參與機制。

2019年下半年好民文化行動協會與好溫度、台灣青年基金會、民間司法改革基金會台中辦公室、綠川工坊等團體，邀集民眾展開審議民主會議，討論並彙整對「落實公共空間公共化」、「打造安心的通行環境」及「創造多元的空間想像」的共識，撰擬並遞送出以修改《臺中市公園園道綠地行道樹道路附屬設施認養維護辦法》及《臺中市陸橋地下道管理要點》為主要內容的人民請願案。

公民團體表示，台中縣市合併後，人民請願案在議會被審理狀況偏向消極，好民文化行動協會曾於2018年匯聚審議後的民眾意見，並於2019年遞出「請願修法」、「議會旁聽修法」、「交通友善」、「社區長照」等7件人民請願案，雖得到議會「收錄法規室研議參考」及「逕轉市府」等不甚理想置案，仍是開啟請願管道改善的契機。

公民團體強調，透過此次對於人行地下道的聯合請願遞案，盼能得到台中市議會的積極回應，增加「公部門與民間合作優化地下道公共空間」、「完善人民請願途徑及議事程序」的機會。

台中市議會由祕書長張世禎出面接受請願書。張世禎說，該案將送往市議會程序委員會審議通過後，再送大會討論，若大會通過後，全案將送交市府執行；若市府認為滯礙難行，則須敘明理由。

(中時 )