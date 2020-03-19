新冠肺炎疫情蔓延全球，為了防疫人人戴口罩自保，不過衛福部分旗山醫院皮膚科近來不少患者因為臉部出現紅疹向醫師求救，皮膚科主任宋朝祥發現患者因長時間配戴口罩，臉部處於高溫、潮濕環境，因此引發臉部皮膚出現膿皰、泛紅的症狀，建議每隔1、2小時就取下口罩5至10分鐘，讓皮膚透氣舒緩，也可用清水清洗皮膚油脂及汗水等。

衛福部旗山醫院皮膚科主任宋朝祥表示，最近不少患者以服務業、教師、看護及護理人員等需長時間配戴口罩職業居多，有些女性病患，本身就有皮膚敏感，近期工作時因擔心感染新冠肺炎，上班時口罩不離身，一天動輒配戴8小時以上，因口罩與其敏感肌膚長時間接觸，導致耳下及頸部，甚至臉頰皮膚都出現出現泛紅、膿皰，成了大花臉雙頰皮膚再度惡化，讓原本已恢復清秀「鵝蛋臉」的雙頰因皮膚惡化，羞於取下口罩見人。

宋朝祥表示，患者紅疹或膿皰多位於與口罩直接接觸的耳下、下顎處及雙頰處，原則上是長期配戴口罩造成皮膚處於高溫、潮濕的環境，加上口罩與皮膚摩擦而引起皮膚發炎。

宋醫師建議每隔1、2小時就取下口罩5至10分鐘，讓皮膚透氣舒緩，也可用清水清洗皮膚油脂及汗水等。另外，須長時間配戴口罩的民眾可用材質較為柔軟的衛生紙、乾淨的紗布等，墊在口罩內襯與與較敏感的耳後皮膚，減少摩擦引起的症狀。

宋朝祥近期也發現手部皮膚破皮、起水泡等前來求診患者增加，導致的原因可能是民眾因防疫增加洗手、使用酒精消毒次數，使用酒精乾洗手取代洗手乳、清水濕洗手作法卻是「本末倒置」，民眾在環境允許下仍應使用洗手乳加上清水徹底洗手，在清水洗手不便的情況下，改以75％消毒酒精做為替代措施。

宋朝祥提醒民眾，洗手確實對防疫相當重要，但民眾「只記得清潔，卻忘了保護」，手部皮膚因清潔過度而發生起水泡等症狀。除75％消毒酒精外，坊間出現各式號稱抗菌的洗手產品，這些產品除了對抗病毒的效果未知外，也存在對皮膚造成刺激及傷害的風險，建議民眾在無法洗手的狀況下，應使用酒精作為手部消毒用品，並注意在洗手後使用護手乳、凡士林等滋潤手部皮膚，避免因頻繁洗手造成皮膚傷害。

(中時 )