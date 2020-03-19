受到新冠肺炎疫情影響，航空觀光業衝擊最大。台灣航空雙雄華航、長榮航股價慘跌，有人問現在可以投資航空股嗎？財信傳媒董事長謝金河認為，對照航空公司要維持龐大的機隊和機組成員，加上風險及變數特多，他一向不贊成投資航空股，不過製造飛機的波音股價已經破100美元，反而可以開始找買點。

謝金河在臉書發文指出，「股神」巴菲特最喜歡航空股，但他這次買進的達美航空遭到疫情重擊，股價從63.43跌到27.01美元，周三開盤就重跌12%以上。美國航空也從59.08跌到12美元，聯合航空更是從97.85跌到26.78美元。除了美國三大航空公司股價慘跌外，全球都在鎖國，每個飛機場停滿了飛不出去的班機，航空公司股價大跌、減班、裁員，會像滾雪球般愈來愈慘烈。在這個撞擊下，民營航空公司恐倒閉，剩下的由國家苦撐，這是艱難的國家主權產業。

他說，星宇航空周三宣布暫時停航到4月，張國煒追隨父親的腳步，拿著父親給的遺產投向他熱愛的航空業，沒想到才剛剛踏出第一步就遇到大風大浪，所幸才剛剛起步，損失不會太大，「如果我有200億大錢，一定不會投資航空業，因為這是風險奇高、獲利微薄、經營很困難的產業。唯一能讓張國煒拼下去的動能是他太喜歡開飛機，把經營航空業當成一生志業，他的驅動力，別人是做不到的」。

謝金河指出，雖然航空股不能投資，但他認為造飛機的波音100美元以下可以找買點，波音去年因為737Max的問題，股價從460美元跌下來，現在股價破百，已經下跌78%，全球商用飛機製造商只有空中巴士及波音，波音也代表美國的國家隊，如果波音垮了，美國也剩半條命了。這次航空業大浩劫，全球鎖國，油價可能下探20美元，產油國家會受重傷，航空業的慘況也可能出乎大家預料！

(中時電子報)