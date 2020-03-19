住展雜誌今（19）日公布最新統計指出，2019年大台北公開銷售的大樓、華廈類預售新建案，平均公設比持續走高，其中台北市攀升至約34.8％，新北市也走高到約32.8％，雙雙創下歷史新高。

住展雜誌研發展何世昌表示，公設比大幅上升，原因是「雨遮不計坪不計價」政策效應，與房市景氣好轉，越晚買房子的人必須花更多錢去買虛坪，台灣虛坪現象持續惡化且無改善跡象。

住展統計，台北市2019新建案平均公設比約34.8％，逼近35％關卡。

至於新北市，2019年新建案平均公設比約32.9％。

何世昌表示，由於政府強力推動危老重建，而危老重建沒有基地規模限制，多數危老重建案基地面積小、戶數也較少，所以公設比往往高於平均值。

何世昌表示，值得注意的是，今年開賣的危老建案將會增加，預期會成為推高公設比的助力。民眾在買房之前，最好想清楚建案提供的公設符不符合自己的需求，以免白花錢了。

(工商 )