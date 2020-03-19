新冠肺炎疫情延燒，藝人黃瑄原先就患有異位性皮膚炎，近期為防疫，雙手常洗手及消毒，導致皮膚炎更加嚴重，而原本計畫月底要帶兒子到新加波找老公，也礙於疫情而取消，只能和老公分隔兩地以視訊聯繫，她說為了讓家人都能平安，現階段就是顧好自身的狀態，才有機會保護家人。
黃瑄認為除了自身防疫要做好外，「放鬆心情也很重要，生活還是快樂的過。」因此她特地到宜蘭百坪民宿「五十天」偷閒休息。她表示自己空閒時會到花市買花草來學插花，「當家裡有植物的時候，真的心情會愉快很多」，黃瑄也鼓勵大家如果待在家很無聊，不妨開始「捻花惹草」，療癒又有成就感。
這次透過藝人朋友介紹任結識生活美學老師陳一光，老師除了在宜蘭經營民宿外，也將野生植物結合回收的器皿變身成療癒的盆栽，她特地到宜蘭學藝，也開直播，以路邊野生的青苔製作出一盆景觀盆栽，黃瑄直喊：「成就感十足。」
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(中時電子報)
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