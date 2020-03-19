3月18日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部印發《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》指出，湖北省低、中風險區域人員跨省流動的，可憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，以及目的地單位或村（社區）以上出具的返崗、返鄉、就醫等有效證明，出省通行；而湖北省內除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘全部撤除。

3月18日，湖北省新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控指揮部印發了《關於進一步做好車輛人員安全有序流動工作的通知》，要求各市、州、縣在繼續實施嚴格的離漢離鄂通道管控措施基礎上，讓車輛、人員安全有序流動。

通知稱，湖北省區域內，除離鄂離漢入漢防疫卡點外，其餘防疫卡點全部撤除。低、中風險區域人員憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，在全省低、中風險區域安全有序流動。

通知強調，湖北省低、中風險區域人員跨省流動的，須憑健康碼「綠碼」或現居住地村（社區）以上出具的健康監測證明，以及目的地單位或村（社區）以上出具的返崗、返鄉、就醫等有效證明，允許出省通行；不能提供相應材料證明的，不予通行。

而對於入漢離漢通道，則繼續執行湖北省、武漢市疫情防控指揮部相關管控政策。對貨運車輛、返崗復工「點對點」包車實行「綠色通道」政策。

(中時 )