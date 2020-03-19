台南市某分局派出所一名資深吳姓員警，由於經驗豐富被外界稱作是「師父」，時常指導初來乍到的新同事，不過已婚的他卻藉此與一名年輕漂亮的蔡姓女警勾搭上，2人常以兄妹互稱，但私下卻產生曖昧情愫，事後遭分局長關切後外人以為這段戀情告終，豈料小倆口私下卻越愛越烈。

據《自由時報》獨家報導，吳男去年年初接手指導新進蔡姓女同事，2人平時以兄妹互稱，男方常借師徒情的名義找女方聊天，而同事也不以為意；由於吳男平時表現佳，曾上過媒體版面，蔡女則是長相清秀、身材姣好，2人常一起出勤、相約吃飯，日久生情導致這段師徒情變了調。

2人的曖昧傳聞在同事間傳開，也讓分局督察單位前來關切，吳警坦承與女方互傳曖昧訊息，且涉及成人議題，但2人否認偷情，督察單位因無實證只進行口頭訓誡，並將2人職務刻意分開。

事後蔡女公開表示自己交了一位男朋友，原以為前一段戀情就此告終，豈料新男友卻是顆煙霧彈，吳男、蔡女轉往發展地下情，並且越燒越旺，最後遭人舉發，這段不倫戀再次浮上檯面。

市警局接獲通知後展開調查，發現吳男指導蔡女半年多，期間確實有因舉止過親暱被所長多次口頭訓誡，雖然已刻意將2人勤務分開，但卻還是斬不斷戀情，最後將2人各自調離原服務單位；南市警局也呼籲，希望同仁能遵守男女分際，若違反不正常男女關係損害警譽，絕對不會寬貸！

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(中時電子報)