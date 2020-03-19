先前就有外媒報導，美商蘋果將因疫情升溫取消春季發表會，改由官網直接發布上半年新品。果不其然，該公司於台北時間18日晚上發表了新機，一為iPad Pro平板，有11吋和12.9吋兩種LiquidRetina顯示器尺寸。另一款是MacBook Air筆電，配備13吋Retina顯示器。

新款iPad Pro搭配懸浮式設計的巧控鍵盤和觸控式軌跡板，可為平板用戶帶來更新的使用體驗。尤其是觸控式軌跡板是針對iPad重新設計，並非複製macOS上的體驗。當使用者在觸控式軌跡板上移動手指時，指標會優雅地轉換。而軌跡板上的多點觸控手勢可讓使用者不需把手抬起來，就能快速輕鬆地操控整個系統。

兩種尺寸的iPad Pro皆有銀色與太空灰色外觀可供選擇，有256GB、512GB和1TB的容量版本。11吋iPad Pro Wi-Fi版售價25,900元起跳，Wi-Fi+4G版售價30,900元起跳；12.9吋iPad Pro Wi-Fi機型售價則是32,900元起跳，Wi-Fi+4G版售價37,900元起。

iPad Pro配備A12Z仿生晶片，比大多數Windows PC、筆電更快速。同時，還加入超廣角相機與錄音室等級麥克風，以及突破性的光學雷達掃描儀，可提供尖端創新的深度感測功能，以及對專業級照片與影片app的支援功能。對應這款iPad Pro，蘋果也推出全新配件：「巧控鍵盤」，將於五月上市，它採用懸浮式設計，可順暢自如地調整角度，增加打字的速度。

至於光學雷達掃描儀則是蘋果「測距儀」app進一步提升，可以讓用戶輕鬆地計算某人的身高，同時會自動顯示實用的垂直與邊緣引導線，且準確地測量物體。「測距儀」app 現在還具備「尺標顯示方式」，可進行更精細的測量，並可讓使用者儲存所有測量的列表並搭配截圖，以供日後使用。

而新款MacBook Air筆電（13吋）也配備巧控鍵盤，儲存容量和處理器均為前代的兩倍，且價格降為31,900元，教育優惠價更只要28,700元。

新款MacBook Air筆電（13吋）也配備巧控鍵盤，售價僅31,900元，將於近期上市。（圖／蘋果提供）

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(中時電子報)